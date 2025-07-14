Спустя 14 лет он расстался с "Нефтчи"

Азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» рассталась с ещё одним игроком.

İdman.biz сообщает, что Исмаил Зульфугарлы попрощался с «чёрно-белыми».

24-летний левый защитник поделился информацией об этом этим в своем аккаунте в социальных сетях. Он сообщил, что после 14 лет покидает «Нефтчи»:

«Я расстаюсь с семьёй «Нефтчи», где начал играть в академии в 2011 году, перешёл в основной состав в 2019 году, и где стал Исмаилом Зульфугарлы. Для меня всегда было гордостью быть частью «чёрно-белой» истории. Я благодарен руководству клуба, тренерам, болельщикам и всем сотрудникам, которые поддерживали меня все эти годы. За эти 14 лет я приобрёл огромный опыт - бесчисленные моменты, счастье, хороших друзей и хороших тренеров. Надеюсь, мы ещё встретимся в будущем. «Нефтчи» - лучший, всегда и везде».

Отметим, что в прошлом сезоне Исмаил Зульфугарлы выступал за «Туран Товуз» на правах аренды.

İdman.biz