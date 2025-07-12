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20 процентов от следующего трансфера Джиджи достанутся "Карабаху"

Футбол
Новости
12 Июля 2025 15:59
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20 процентов от следующего трансфера Джиджи достанутся "Карабаху"

Стали известны подробности перехода нападающего «Карабаха» Редона Джиджи в «Шабаб Риади Белуиздад».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, «Карабах» не требовал от другой стороны компенсации за албанского нападающего, подписавшего двухлетний контракт с алжирским клубом.

Чемпион Азербайджана предоставил в распоряжение арабской команды 26-летнего легионера, контракт которого истекает следующим летом, при одном условии.

Если «Белуиздад» впоследствии продаст Джиджу другому клубу, 20 процентов от дохода от этого трансфера будут перечислены на счёт «Карабаха».

Нападающий, выступающий за «Карабах» с января 2023 года, трижды становился чемпионом Азербайджана и один раз завоевал Кубок страны. В 73 матчах он забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

İdman.biz

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