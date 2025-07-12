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Рахиль Мамедов: "Нужны ли кому-то азербайджанские футболисты?" - ИНТЕРВЬЮ

Футбол
Интервью
12 Июля 2025 14:50
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Рахиль Мамедов: "Нужны ли кому-то азербайджанские футболисты?" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sport24.az с футболистом сборной Азербайджана Рахилем Мамедовым.

— Каковы ваши планы на карьеру в новом сезоне? Почему с польским «Радомяком» всё пошло не так, как вы хотели?

— Мой контракт с «Радомяком» еще в силе. Если будет хорошее предложение, я поменяю клуб. Вы также знаете, что главный тренер не давал мне играть. Даже если ничего не изменится, у меня остался год по контракту. Я поеду туда и буду выполнять свою работу.

— В прессе писали, что вы покинули «Радомяк»...

— Нет. Я не покидал польский клуб. То, что написали, - неверная информация.

— Насколько вероятно, что вы останетесь в клубе?

— Я не останусь без футбола. Как вы знаете, в Азербайджане отменён лимит на легионеров. Нужны ли кому-то азербайджанские футболисты? Не знаю.

– Есть ли у вас предложения от наших местных клубов?

– Пока не хочу затрагивать эту тему. Всё может быть. Я могу остаться в Польше или вернуться в свою страну. Напоминаю ещё раз: у меня годичный контракт с клубом.

– Как вы отреагировали на уход вашего одноклубника Рената Дадашова из «Радомяка»?

– Он подписал шестимесячный контракт. После окончания срока расстался с клубом.

– Не предлагали ли ему новый контракт?

– Не знаю. Это личное дело его агента и его самого.

– Какие у вас были отношения с Ренатом?

– У нас есть отношения. Но даже если у меня будет информация о его карьере, я ничего не скажу.

– Можете ли вы перейти в другой клуб в Польше?

– Не могу сказать заранее. Если поступит хорошее предложение, его можно будет оценить. Возможно, мне поступит хорошее предложение из Азербайджана. На данный момент вопросы, связанные с моей карьерой, остаются открытыми.

İdman.biz

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