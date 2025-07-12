"Габала" подписала бывшего футболиста "Лилля"

«Габала», продолжающая трансферную деятельность в сезоне 2025/26, официально оформила переход ещё одного футболиста.

İdman.biz сообщает, что «красно-чёрных» пополнил полузащитник Адриэль Ба Луа из Кот-д’Ивуара.

С 28-летним игроком подписан однолетний контракт.

Его последней командой был французский «Кан». Ранее Ба Луа выступал за клубы ASEC (Кот-д’Ивуар), «Лилль» (Франция), «Вайле» (Дания), «Карвина», «Виктория» (оба - Чехия) и «Лех» (Польша).

Отметим, что ранее «Габалу» пополнили Принс Овусу, Исаак Амоа и Паулу Кимбила.

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