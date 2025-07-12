Эркин Ибрагимов подтвердил свой уход из "Кяпаза"

Эркин Ибрагимов, член правления «Кяпаза» и советник по спортивным вопросам, подтвердил свой уход из клуба.

Как сообщает İdman.biz, об этом представитель клуба сообщил Report.

Он сообщил, что принял окончательное решение покинуть свой пост:

«Формально я всё ещё в клубе. Просто не смог выполнить официальные процедуры, поскольку были выходные. Руководство уже уведомлено об этом. Моё решение об уходе окончательное, и я планирую подать заявление в клуб в понедельник».

Ибрагимов также ответил на вопрос о причинах своего ухода:

«Ухожу по собственному желанию. Не хочу работать в «Кяпазе». Некоторые считают, что я поторопился с решением. Но я думаю, что на самом деле это запоздалое решение. У меня есть свои принципы как в футболе, так и в жизни, и я живу ими. Думаю, что принятое мной решение пойдёт на пользу каждому сотруднику и рядовым работникам «Кяпаза».

Отметим, что Э.Ибрагимов был назначен членом правления «Кяпеза» и советником по спортивным вопросам в мае этого года.

İdman.biz