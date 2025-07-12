У азербайджанской футбольной команды возникли финансовые проблемы

Ситуация в команде «Шахдаг Гусар», который в новом сезоне будет выступать в Первой лиге, оставляет желать лучшего.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, представитель Гусара столкнулся с финансовыми проблемами.

Бюджет на новый сезон не утверждён, поскольку спонсор не выделил команде средства. Поэтому команда, возглавляемая Эльнуром Абдуллаевым, пассивна на трансферном рынке. Команда ведёт переговоры с различными компаниями и бизнесменами для привлечения новых инвесторов. Однако позитивных новостей в этом направлении пока нет.

Отметим, что «Шахдаг Гусар» в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги и с нового сезона получил право играть в Первой лиге.

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