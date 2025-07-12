Рахиль Мамедов в "Араз-Нахчыване"?

«Араз-Нахчыван» заинтересован в услугах защитника сборной Азербайджана по футболу Рахиля Мамедова.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, переговоры с футболистом близятся к завершению.

29-летний защитник в целом согласился на финансовые условия, предложенные бронзовым призёром Премьер-лиги, и, если в последний момент не возникнет других проблем, с ним будет подписан годичный контракт.

Отметим, что легионерская карьера воспитанника «Нефтчи» завершилась в мае. Он вернулся на родину, завершив своё двухлетнее приключение в Польше. Сезон 2023/24 Мамедов провёл в «ЛКС-Лодзь». После вылета этой команды из польской Экстраклассы он играл за «Радомяк».

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