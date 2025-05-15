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Наказанный тренер: "Даже Гурбан Гурбанов недоволен такими судьями"

Футбол
Новости
15 Мая 2025 16:20
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Наказанный тренер: "Даже Гурбан Гурбанов недоволен такими судьями"

Главный тренер «Туран Товуз-2» Руслан Мамедов прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию, наложенную на него Дисциплинарным комитетом АФФА после матча с «Нефтчи-2» в XXXIV туре Лиги дублеров.

Как сообщает İdman.biz, специалист выразил недовольство решением в беседе с Report.

Он подчеркнул, что не допускает оскорблений в диалоге с судьями:

«И тренеры, и игроки напряжены во время игры. Я возражал против этого, потому что трем членам нашей команды показали красные карточки. Судья может своими решениями повышать или понижать темп игры. Я подошел к нему и сказал, что в некоторых эпизодах он может не показывать карточки и что с таким управлением сложно работать в Премьер-лиге. Не только я, многие тренеры в Азербайджане, даже наш лучший специалист Гурбан Гурбанов, недовольны такими судьями. Мы читали об этом в прессе. Наш диалог закончился нормально. То есть я никого не оскорблял и не говорил лишнего. Позже я узнал, что была показана красная карточка и последовало наказание. Когда я спросил о причине, мне сказали, что я якобы оскорбил их по дороге в раздевалку».

Он также отметил, что намерен подать апелляцию по решению:

«Я обратился к руководству по этому поводу. Клуб должен это осуществить. Я не хочу, чтобы меня дисквалифицировали на пять игр, а клуб штрафовали. Если бы я совершил ошибку, то был бы готов заплатить штраф из своей зарплаты. Но я не озвучивал никаких оскорблений. Я хочу требовать соблюдения своих прав».

Специалист также оценил выступление «Туран Товуз-2» в Лиге дублеров:

«Мы хорошо начали чемпионат. Позже некоторые наши ключевые игроки получили хорошие предложения из Первой лиги. Мы посоветовались с руководством и, поскольку они уже были в возрасте, разрешили им перейти в другие клубы. Пусть играют и зарабатывают деньги. Семь игроков покинули команду во время зимнего перерыва. Если бы они остались, мы бы сегодня опережали соперников. На замену ушедших мы пригласили ребят из младших возрастных групп. Поэтому требовать от команды многого неправильно. Если уходят ведущие игроки, значит, должен быть спад».

Отметим, что Руслан Мамедов был дисквалифицирован на пять игр за оскорбление судей после матча с «Нефтчи-2». За это товузский клуб был оштрафован на 400 манатов.

İdman.biz

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