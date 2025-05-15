В Баку организована "Фан-зона" в связи с чемпионатом мира - ФОТО/ВИДЕО

В связи с проведением в Баку чемпионата мира по мини-футболу организована «Фан-зона».

Как сообщает İdman.biz, «Фан-зону» посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов и другие официальные лица, в том числе представители фонда «Яшат», дети шехидов, члены нашей национальной сборной по мини-футболу и другие гости.

В «Фан-зоне» организованы различные аттракционы и развлекательные секции, а участникам была предоставлена ​​подробная информация о мероприятиях зоны.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 1 июня.

Айтадж Сахяд

İdman.biz