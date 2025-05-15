Эльшад Гулиев: "Наша цель - выйти из группы"

«Мы очень рады, что столь престижный турнир пройдет в нашей стране».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев.

Он рассказал о подготовке своей команды к чемпионату мира в Баку. Тренер отметил, что подготовка идет хорошо:

«Все в порядке. Наша цель - выйти из группы. Позже определим, насколько далеко сможем продвинуться. Мы внесли изменения как в тактическом, так и в техническом плане. Создали более современную команду. Верю, что сможем увидеть команду с лучшей стороны. Мы хотели бы, чтобы болельщики нас поддержали. Мы достаточно много анализировали наших соперников. Многое зависит от первой игры. Если сможем показать хороший результат в первой игре, то сможем выйти из группы лидерами».

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 1 июня.

Айтадж Сахяд

İdman.biz