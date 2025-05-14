Чемпион Албании по футболу: "Это прекрасное чувство - представлять Азербайджан в европейских клубах" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report с Замигом Алиевым, чемпионом Албании по футболу в составе команды «Эгнатия».

- Вы стали чемпионом Албании с «Эгнатией», какие у вас впечатления?

- Трудно выразить мои чувства словами. Это были чудесные моменты. Было здорово завершить сезон с двумя трофеями в первом европейском опыте. Это прекрасное чувство - поднять азербайджанский флаг в другой стране.

- Вы верили, что в этом сезоне выступите так же успешно, как и в прошлом году?

- Конечно, верили. В этом сезоне нацелились на золотые медали. К счастью, нам удалось защитить свой титул. Было бы удивительно, если бы мы не стали чемпионами.

- Хотя несколько азербайджанских футболистов выступали в чемпионате Албании, большинство из них покинули свои клубы с чувством недовольства. Как вы думаете, в чем причина этого?

- Тут сложно что-то сказать. Чтобы понять причину, нужно быть там.

- Если сравнить Премьер-лигу Азербайджана и чемпионат Албании, какие отличия мы увидим?

- Прежде всего, хочу сказать, что большой разницы между этими двумя чемпионатами нет. Некоторые считают, что чемпионат Албании слабее Премьер-лиги. Я с этим не согласен. В Албании предпочитают более жесткую борьбу, а у нас предпочитают техничный футбол. Да и стадионы в Азербайджане лучше. Насколько я могу судить, вот в чем различия. Но я не могу отличить один чемпионат от другого.

- Сезон в чемпионате Албании завершен. Каковы ваши планы?

- Я подписал трехлетний контракт с «Эгнатией». Поэтому соглашение еще в силе.

- Думаете ли вы о том, чтобы играть за другие клубы в Европе?

- Конечно, у меня есть мечта играть в более сильных чемпионатах. Верю, что со временем я достигну своей цели.

- Вероятно ли, что вы вернетесь в Азербайджан?

- Пока такой возможности нет. Все мои планы на будущее основаны на игре в Европе. Надеюсь, все будет продолжаться так, как мы задумали. Это прекрасное чувство - представлять Азербайджан в европейских клубах. В целом, жизнь легионера меня вполне устраивает. В Европе я чувствую себя более комфортно.

- Многие футболисты, поиграв в европейских клубах, через короткое время возвращаются. Как вы думаете, в чем причина этого?

- Причин этому может быть несколько. Конечно, им виднее. Было бы неправильно говорить за кого-то другого. Было бы правильнее, если бы на этот вопрос ответили они сами.

- Своим выступлением в «Эгнатии» вам удалось привлечь внимание главного тренера сборной Азербайджана Фернанду Сантуша. Сможем ли мы увидеть вас в следующих матчах сборной?

- Для этого нам нужно дождаться объявления состава национальной сборной. Верю, что смогу увидеть свое имя в этом списке. Это прекрасное чувство - защищать честь сборной.

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