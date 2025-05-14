Футболист, наказанный АФФА: "Я не бил соперника"

«Соперник много раз проявлял к нам неуважение».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Агдаша» Сабухи Агаев.

Он прокомментировал скандал, произошедший в матче с «Динамо» в 25-м туре Второй лиги чемпионата Азербайджана. Агаев рассказал, что встреча сопровождалась рядом проблем:

«Мы уже трижды встречались с «Динамо». Все три раза победили. Ни в одном из этих поединков мы не проявляли неуважения к сопернику. Однако вчера они проявили неуважение к нам как на поле, так и за его пределами. Сначала они били ногами по двери раздевалки, затем седьмой номер соперника совершил провокационные действия в отношении моего товарища по команде. Когда дело дошло до красной карточки, я готовился ввести мяч в игру со штрафного, но соперник не позволил этого сделать. Наши нервы были очень напряжены, потому что мы проигрывали, не знаю, как, но произошел этот инцидент».

Дисциплинарный комитет АФФА дисквалифицировал 34-летнего защитника на четыре матча после того, как он получил прямую красную карточку за агрессивное поведение (удар соперника). По его словам, он не ожидал такого сурового наказания: «Руководство примет решение по апелляции. Я не бил и не ударял соперника там. Просто схватили друг друга за футболки, вот и все».

Отметим, что за агрессивное поведение Агаева клуб «Агдаш» был оштрафован дисциплинарным комитетом АФФА на 300 манатов.

Айтадж Сахяд

İdman.biz