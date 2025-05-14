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Принято решение по подравшимся футболистам

Футбол
Новости
14 Мая 2025 13:35
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Принято решение по подравшимся футболистам

В АФФА обсудили неприятный инцидент, произошедший в чемпионате Азербайджана среди юношей до 19 лет.

Как сообщает İdman.biz, дисциплинарный комитет организации вынес решение в отношении игроков, подравшихся во время матча «Кяпаз» - «Сабаил», проходившего в Молодежной лиге.

Инцидент произошел между игроком хозяев поля Нихадом Исаговым и футболистом бакинской команды Мурадом Мурадзаде. Оба они были удалены с поля на 71-й минуте матча за агрессивное поведение (удар соперника рукой). АФФА дисквалифицировала футболистов на четыре игры.

İdman.biz

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