Клубу "Агдаш" вынесено предупреждение - ПРИЧИНА

Скандалу, произошедшему в матче «Агдаш» - «Динамо» в 25-м туре Второй лиги чемпионата Азербайджана, дана правовая оценка.

İdman.biz сообщает, что дисциплинарный комитет АФФА наказал виновных в произошедшем в игре.

Клуб «Агдаш» оштрафован на 400 манатов за массовое нарушение дисциплины болельщиками команды на 90-й минуте матча. Клуб также получил предупреждение из-за массового выкрикивания болельщиками оскорбительных выражений в адрес команды соперника, что произошло впервые в этом сезоне.

Игрок гостей Алиса Исаев был дисквалифицирован на три игры, а клуб был оштрафован на 200 манатов за получение прямой красной карточки игроком за неэтичные высказывания или действия. Его товарищ по команде Акпер Сафарзаде был дисквалифицирован на один матч за получение красной карточки после второй желтой, а «Динамо» было оштрафовано на 50 манатов.

Футболист «Агдаша» Сабухи Агаев получил дисквалификацию на четыре матча за получение прямой красной карточки за агрессивное поведение (удар соперника). Клуб был оштрафован на 300 манатов.

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