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Афтандил Гаджиев: "После "Удинезе" мы можем начать сотрудничество с "Леванте"

Футбол
Новости
14 Мая 2025 12:40
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Афтандил Гаджиев: "После "Удинезе" мы можем начать сотрудничество с "Леванте"

«Сотрудничество с «Удинезе», одним из самых авторитетных клубов Италии, окажет положительное влияние на нашу академию».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил генеральный координатор Футбольной академии «Карабах» Афтандил Гаджиев.

Он сообщил, что пока не решено, команда какой возрастной категории отправится на сборы в Италию:

«Поскольку соглашение только что подписано, наши планы впереди. Это сотрудничество было обговорено на уровне президентов клубов. Конечно, наши цели большие. У нас была встреча с испанским «Леванте» на уровне академии. Они сделали нам несколько предложений. Тот факт, что с нами работают известные клубы, говорит о развитии нашего футбола. Мы можем оформить сотрудничество с представителем Валенсии в ближайшие месяцы. После нас должна состояться встреча руководства обоих клубов. Мы стараемся чаще отправлять азербайджанских детей на сборы зарубежных команд».

İdman.biz

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