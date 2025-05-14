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"Карабах" начинает сотрудничество с итальянским клубом

Футбол
Новости
14 Мая 2025 12:12
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"Карабах" начинает сотрудничество с итальянским клубом

Отношения между футбольным клубом «Карабах» и «Удинезе», одной из старейших итальянских команд, перерастают в стратегическое партнерство.

По информации, предоставленной İdman.biz представителем Агдама, на основе переговоров, которые ведутся между сторонами уже некоторое время, планируется сотрудничество по различным направлениям.

На начальном этапе сотрудничества основное внимание будет уделено обмену знаниями и опытом между академиями.

Согласно договоренности, игроки академии «Карабаха» будут периодически участвовать в тренировочных сборах в «Удинезе», что внесет значительный вклад в их развитие на международном уровне. Этот шаг имеет особое значение с точки зрения приобретения молодыми футболистами европейского опыта, их технико-тактического развития.

Особую роль в налаживании этого важного сотрудничества сыграли личная инициатива и подходы президента клуба Тахира Гезаля. Его дружеские отношения с семьей Поццо, владеющей футбольным клубом «Удинезе», заложили основу этого стратегического партнерства. Это сотрудничество сделали возможным планы Тахира Гезаля относительно будущего клуба, значение, которое он придает развитию молодежи, и шаги, предпринятые им для укрепления международного имиджа «Карабаха».

Практическое сотрудничество начнется с началом нового сезона в младших возрастных группах лиг, а также в высших лигах с началом летних каникул, когда члены академии отправятся в Италию. Отношения между двумя клубами не будут ограничиваться уровнем академии. В дальнейшем также планируется взаимный обмен опытом между тренерами и руководителями клубов, различными департаментами, реализация совместных проектов.

İdman.biz

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