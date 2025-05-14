Новый председатель Правления "Кяпаза": "Мы планируем провести серьезную работу" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Report с Намиком Гадировым, новоизбранным председателем Правления футбольного клуба «Кяпаз».

- Вы были избраны председателем Правления футбольного клуба «Кяпаз». Каковы ваши впечатления?

- Впечатления очень хорошие. Чувствую большую ответственность. Я сам родился и вырос в Гяндже. В юности часто ходил сюда на матчи. Я человек, привязанный к этому городу. Теперь сделаю все возможное, чтобы вернуть представителю Гянджи былую славу. Постараюсь оправдать ваше доверие.

- Вы встретились с тренерским составом и игроками представителя Гянджи. Что можете сказать об этой встрече?

- Встреча прошла очень хорошо. Мы затронули ряд тем. Обсудили будущее и пути развития команды.

- Ожидаются ли в клубе кадровые реформы?

- Сейчас еще рано говорить. Мы знакомы с клубом несколько дней. У нас есть Правление. Кроме того, административные вопросы поручены Фарману Ализаде, а спортивные - Эркину Ибрагимову. Мы все вместе обсуждаем и принимаем решения. Конечно, после этого будет ряд кадровых реформ. Мы работаем над этим вопросом.

- Каковы будут долгосрочные и краткосрочные цели «Кяпаза»?

- Цель одна. Поднять команду на более высокий уровень. Мы не хотим сейчас давать никаких обещаний. Будем работать над привлечением качественных игроков и созданием сильной команды. Уделим внимание детскому футболу и планируем провести серьезную работу.

- В этом сезоне команда боролась за то, чтобы остаться в элите. Как вы считаете, слишком ли рано претендовать на попадание в еврокубки в следующем сезоне?

- Вместо того чтобы делать поспешные шаги для получения мгновенных результатов, мы выбираем путь постепенного развития. Болельщики Гянджи очень требовательны, мы их полностью понимаем. Сегодня мы, прежде всего, хотим развиваться и расти еще больше как клуб. Конечно, результаты основной команды имеют большое значение. На следующий сезон будет сформирована более конкурентоспособная команда. В то же время мы продолжим работу со многими игроками, которые сыграли свою роль в пребывании «Кяпаза» в Премьер-лиге в этом сезоне. О еврокубках пока рано говорить. Могу точно сказать, что, как и в предыдущих сезонах, «Кяпаз» не будет ставить перед собой цель остаться в Премьер-Лиге. Конкретные задачи, поставленные перед командой, будут объявлены после окончания текущего сезона.

- В прессе появились сообщения о том, что «Кяпаз» достиг соглашения с румынским специалистом Мирчей Редником. Можете ли вы поставить точку в этом вопросе?

- Могу со всей ответственностью заявить, что никаких контактов с ним у нас не было и никаких переговоров не велось. Это всего лишь слухи.

- Хочет ли «Кяпаз» продолжить сотрудничество с Азером Багировым в следующем сезоне?

- В целом мы хотим поддержать развитие не только местных футболистов, но и наших тренеров. Мы неоднократно выражали свою поддержку Азеру Багирову. Встреча с главным тренером состоится в конце сезона. Если вы спросите нас, мы намерены продолжить наше сотрудничество.

- Пока не будет готов городской стадион в Гяндже, команда проводит домашние матчи в Товузе. Ожидается, что арена будет сдана в эксплуатацию в конце августа. Будет ли «Кяпаз» играть в Товузе в начале сезона?

- Скорее всего, да. Как вам известно, церемонии открытия и закрытия III Игр стран СНГ пройдут на недавно построенном стадионе. Все будет зависеть от состояния травяного покрова. По техническим причинам травяное покрытие может быть готово к играм с задержкой. Поэтому все зависит от этих вопросов. Мы проведем здесь наши матчи, как только новый стадион будет полностью готов. Кроме того, мы проведем переговоры с Министерством молодежи и спорта. Вопросы аренды будут решены в той или иной форме. Мы также хотим играть на домашнем поле, перед нашими болельщиками. Они нам нужны, их поддержка. Болельщики в Гяндже всегда любили футбол. В целом больше всего болельщиков в чемпионатах Азербайджана приходило на стадион в Гяндже. Для нас это важный фактор. Вот почему мы хотим проводить наши игры в Гяндже.

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