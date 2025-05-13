Алексей Бага прокомментировал информацию о том, что возглавит "Сумгайыт"

Алексей Бага прояснил информацию азербайджанских СМИ о том, что возглавит "Сумгайыт".

Как сообщает İdman.biz, белорусский специалист сделал заявление по этому поводу Sportlife.az.

Он сказал, что не разговаривал ни с кем из клуба.

На вопрос «Вы бы возглавили "Сумгайыт", если бы вам предложили?» Бага ответил следующее: «Об этом нужно долго думать».

Отметим, что Алексей Бага ранее уже руководил «Сумгайытом». Он возглавлял команду с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года и был уволен из-за плохих результатов.

İdman.biz