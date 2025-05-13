Руслан Амирджанов посетил академию "Реала"

Тренер команды «Араз-Нахчыван» U-19 Руслан Амирджанов посетил академию испанского футбольного клуба «Реал Мадрид».

Как сообщает İdman.biz, специалист поделился этой информацией в своей учетной записи в социальной сети.

Бывший игрок сборной Азербайджана по футболу рассказал, что для него это был большой опыт:

«Я наблюдал за тренировочным процессом команд U-14 и U-11. Был свидетелем подхода детей к тренировкам, их мыслей, быстроты решений, которые они принимали во время тренировок, и, что самое главное, их полного профессионализма, несмотря на юный возраст. В наших академиях тоже есть талантливые дети. Если мы все объединимся и каждый из нас будет серьезно заниматься своим делом, наш футбол тоже будет двигаться вперед. Нужно только очень этого захотеть».

В ходе своего визита он также встретился с Марсело, легендой сборной Бразилии и мадридского «Реала».

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