"Сумгайыт" завершил переговоры с Алексеем Бага

Азербайджанскую футбольную команду «Сумгайыт», на днях расторгшую контракт с главным тренером Вагифом Джавадовым, с нового сезона возглавит белорус Алексей Бага.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, переговоры между сторонами завершились положительно.

Ожидается, что Бага приедет в Азербайджан, чтобы посмотреть на стадионе два последних матча команды в Премьер-лиге.

Бага, впервые назначенный главным тренером клуба в декабре 2021 года, был уволен в сентябре 2022 года из-за плохих результатов.

Отметим, что помимо «Сумгайыта» белорусский тренер тренировал также «Сокол» (Россия), «Шахтер» (Беларусь), БАТЭ (Беларусь), «Жальгирис» (Литва) и «Актобе» (Казахстан). Под его руководством БАТЭ, «Шахтер» и «Жальгирис» завоевали чемпионские титулы.

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