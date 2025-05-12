Тренер "Карабаха" провел тренинги для специалистов из 15 стран - ФОТО

Тренер по физической подготовке «Карабаха» Чудомир Чакаров принял участие в качестве инструктора в курсе УЕФА по фитнесу категории А, который прошел в Скопье и был организован Федерацией футбола Северной Македонии.

Как сообщает İdman.biz, в семинаре, где он проводил тренинги, приняли участие тренеры из 15 стран.

Чакаров провел обучающие занятия для тренеров и продемонстрировал процесс подготовки на поле. Он выступил с презентацией о процессе работы в «Карабахе» и ответил на вопросы. Тренеры, принявшие участие в курсе, внимательно интересовались недельным циклом тренировок и процессом физической подготовки нашей команды, состоялся обмен мнениями по этой теме.

Болгарские тренеры неслучайно интересуются процессом подготовки команды. «Карабах», выступающий в основных этапах европейских соревнований уже 11 лет подряд, вызвал интерес во многих европейских странах.

В результате специалисты из разных стран прошли стажировку на базе чемпиона Азербайджана, чтобы ознакомиться с принципами работы главного тренера Гурбана Гурбанова и технического персонала. В подготовке команды в разное время принимали участие нынешний главный тренер национальной сборной Казахстана Али Алиев и его соотечественники Игорь Солошенко и Ринат Алютов, а также главный тренер польского клуба «Вечиста» Дариуш Мажек, его помощник Януш Сверад и другие специалисты.

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