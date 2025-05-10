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Операция президента ПФЛ отложена, процесс восстановления продолжится

Футбол
Новости
10 Мая 2025 17:09
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Операция президента ПФЛ отложена, процесс восстановления продолжится

Операция президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхана Самедова, попавшего в аварию по дороге в город Ханкенди, отложена, процесс восстановления будет продолжен.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report директор по маркетингу и медиа ПФЛ Санан Абдуллаев.

По его словам, состояние руководителя организации в настоящее время оценивается как хорошее:

«Лечение Эльхана Самедова продолжается. Он проходит физиотерапию несколько раз в неделю. Состояние хорошее. Врачи просто посоветовали не торопить процесс и немного потерпеть. Да, ему должны были сделать операцию в мае. Однако считается целесообразным подождать некоторое время и продолжить процесс восстановления. Врачи определят время операции и предоставят информацию».

Напомним, что инцидент произошел 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате инцидента пострадали шесть человек. Сильнее всех пострадал Эльхан Самедов, которому было сделано несколько операций.

İdman.biz

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