Определились победители проекта "Гол месяца"

Определились победители апрельского проекта «Гол месяца» в Премьер-лиге Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, Давид Гомис стал победителем проекта в Премьер-лиге Мисли, Ибрагим Алиев - в Первой лиге, а Эльгюн Аббаслы - во Второй.

В ходе голосования, прошедшего в рамках Второй лиги, два игрока набрали по 5 очков.

Согласно условиям, окончательное решение принимает Профессиональная футбольная лига. По результатам внутреннего голосования гол футболиста "Физули" Эльгюна Аббаслы был признан «Голом месяца».

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