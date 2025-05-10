10 Мая 2025
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Определились победители проекта "Гол месяца"

Футбол
Новости
10 Мая 2025 16:45
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Определились победители проекта "Гол месяца"

Определились победители апрельского проекта «Гол месяца» в Премьер-лиге Мисли по футболу.

Как сообщает İdman.biz, Давид Гомис стал победителем проекта в Премьер-лиге Мисли, Ибрагим Алиев - в Первой лиге, а Эльгюн Аббаслы - во Второй.

В ходе голосования, прошедшего в рамках Второй лиги, два игрока набрали по 5 очков.

Согласно условиям, окончательное решение принимает Профессиональная футбольная лига. По результатам внутреннего голосования гол футболиста "Физули" Эльгюна Аббаслы был признан «Голом месяца».

İdman.biz

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