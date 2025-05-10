Нападающий сборной Азербайджана: "После забитого мной гола мы стали играть увереннее"

«Это была сложная игра. Особенно трудным для нас был первый тайм. Но после гола, который я забил перед перерывом, команда заиграла увереннее».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил нападающий сборной Азербайджана до 16 лет Омар Косаев.

Он поделился с пресс-службой АФФА своими мыслями относительно товарищеского матча (2:1) против сборной Беларуси соответствующей возрастной группы: «Нам удалось победить, реализовав на поле установки нашего главного тренера Агиля Набиева. Роль наставника в этой победе была велика. Его тактические ходы и мотивирующие беседы с командой придали нам дополнительные силы. В итоге мы одержали уверенную победу».

15-летний нападающий, открывший счет на 44-й минуте, рассказал, что в том эпизоде ​​допустил ошибку вратарь соперника: «Мы перед игрой анализировали вратаря сборной Беларуси. Знали, что он играет только правой ногой. В голевом эпизоде, когда я увидел, как вратарь перевел мяч на левую ногу, то подбежал и, перехватив мяч, забил».

Косаев также поделился своими мыслями о втором товарищеском матче против сборной Беларуси U-16 11 мая: «Наша вторая игра с Беларусью тоже будет сложной. Постараемся продемонстрировать ту же игру, что показали в первой встрече. Надеюсь, мы победим и в этом поединке».

Отметим, что матч Азербайджан (U-16) - Беларусь (U-16), который состоится на стадионе Бина 11 мая, начнется в 17:00.

İdman.biz