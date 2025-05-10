Новый председатель в "Кяпазе" - ФОТО

Состоялось заседание Правления футбольного клуба «Капез».

İdman.biz сообщает, что Намиг Гадиров избран новым председателем Правления.

Фарман Ализаде, избранный членом Правления, был назначен советником председателя по вопросам управления, а Эркин Ибрагимов - советником председателя по спортивным вопросам.

Председатель и члены Правления ознакомились с Учебным центром и Футбольной академией «Кяпаза». Они встретились с тренерским составом и игроками основного состава команды и наблюдали за процессом тренировки.

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