Воспоминания ветеранов: "Когда мы узнавали, что Гейдар Алиев приедет посмотреть игру, наши силы удваивались" - ВИДЕО

Сегодня исполняется 102 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.biz, Профессиональная футбольная лига подготовила видеоролик по этому поводу.

В сюжете ветераны-футболисты «Нефтчи» Машаллах Ахмедов и Игорь Пономарев поделились своими воспоминаниями об общенациональном лидере.

Они рассказали, что где бы ни играли в футбол, общенациональный лидер уделял им внимание: «Когда мы узнавали, что Гейдар Алиев приедет посмотреть игру, наши силы удваивались».

İdman.biz