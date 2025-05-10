Воспоминания ветеранов: "Когда мы узнавали, что Гейдар Алиев приедет посмотреть игру, наши силы удваивались" - ВИДЕО

Сегодня исполняется 102 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Как сообщает İdman.biz, Профессиональная футбольная лига подготовила видеоролик по этому поводу.
В сюжете ветераны-футболисты «Нефтчи» Машаллах Ахмедов и Игорь Пономарев поделились своими воспоминаниями об общенациональном лидере.
Они рассказали, что где бы ни играли в футбол, общенациональный лидер уделял им внимание: «Когда мы узнавали, что Гейдар Алиев приедет посмотреть игру, наши силы удваивались».
İdman.biz