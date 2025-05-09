Данило Диас: "В еврокубках нового сезона мы увидим очень сильный "Карабах"

«Чемпионство «Карабаха» в этом сезоне не стало для меня сюрпризом. Потому что это клуб с четкой стратегией».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший нападающий «Карабаха» Данило Диас заявил Sportal.az.

Он прокомментировал гегемонию агдамской команды. По мнению Диаса, «Карабах» способен победить «Сабах» в финале национального кубка:

«Карабах» добился этих успехов не в одночасье. Там идет стабильная работа, они постоянно движутся вперед в развитии, не останавливаются. Я был уверен, что они станут чемпионами и в этом сезоне. Они сильнейшие в Премьер-лиге. В результате они официально стали чемпионами.

Я думаю, что гегемония «Карабаха» может продолжаться еще долгие годы. Они также вышли в финал национального кубка. Конечно, их чемпионства реальны. Да, кубок состоит из одной игры. Любая команда может сильно сыграть в ней. Но, на мой взгляд, «Карабах» - главный фаворит финала. Верю, что в еврокубках нового сезона мы увидим очень сильную команду «Карабах». И, как привыкли, мы увидим, как «Карабах» проходит этапы и добивается успеха в еврокубках».

İdman.biz