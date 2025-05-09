Бывшая команда азербайджанского футболиста впервые вышла в финал

В этом сезоне в решающем матче Лиги чемпионов по футболу сыграют французский ПСЖ и итальянский «Интер», за победу в Лиге Европы поборются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», а «Челси» и «Бетис» определят победителя Лиги конференций, причем последний впервые испытает волнение финала еврокубков.

İdman.biz сообщает, что самыми большими международными достижениями команды, представляющей испанский город Севилья, являются два выхода в четвертьфинал ныне отмененного Кубка обладателей кубков (1977/78, 1997/98).

Выиграв чемпионат Испании лишь однажды - в далеком сезоне 1934/35, - «Бетис» трижды побеждал в Кубке Испании, последний раз - в 2022 году. Последний титул был завоеван под руководством чилийца Мануэля Пеллегрини, который тренирует команду с 2020 года.

Отметим, что в 1993-1995 годах азербайджанский футболист Вели Гасымов выступал за «Бетис»: в 53 матчах за «бело-зеленых» в Ла Лиге и втором дивизионе, а также в Кубке Испании он забил 13 голов.

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