Футболист сборной Азербайджана: "Если поступит предложение, я хотел бы вернуться в "Трактор" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Telegraf с защитником сборной Азербайджана и «Нефтчи» Ходжатом Хагверди, выступавшим в 2022 году за «Трактор» из Тебриза.

- Ваша бывшая команда «Трактор» впервые в своей истории стала чемпионом Ирана. Что вы почувствовали, когда услышали эту новость?

- Мне было очень приятно играть за «Трактор». Я чувствую, насколько важно чемпионство для болельщиков этой команды. Впервые за свою 55-летнюю историю они завоевали золотые медали, что сделало их успех еще более ценным.

- Была ли у вас возможность поздравить кого-то из бывших товарищей по команде? Вы когда-нибудь думали: «Хотел бы я быть там и пережить этот момент сам»?

- ⁠Нет, у меня еще не было возможности поздравить своих друзей из этой команды, но я обязательно это сделаю. Я хотел бы попасть в команду-победительницу «Трактор». Это большая честь.

- Планируете ли вы в будущем посетить один из матчей «Трактора» или отправиться в Тебриз в ближайшее время?

- Если бы у меня было время, я бы с удовольствием съездил в Тебриз.

- Исходя из вашего опыта, как бы вы сравнили иранскую лигу с азербайджанской Премьер-лигой: в чем основные различия с точки зрения судейства и конкуренции?

- В целом, я считаю, что конкуренция в Иранской профессиональной лиге жестче и стать чемпионом очень сложно. Все игры трудные, у всех команд много болельщиков. Но в Азербайджане разница между одной-двумя командами и остальными больше. Вот почему легче стать чемпионом. Судейство почти такое же.

- Вы работали с туркменом Курбаном Бердыевым, который сейчас является главным тренером «Туран Товуза». Какими вы помните те времена?

- Да, я знаю Курбана Бердыева оттуда. Бердыев - отличный главный тренер и прекрасный человек. Мне понравилось с ним работать. В целом наша команда была рада видеть его в «Тракторе». Он хороший человек и профессиональный специалист. Он также делает очень хорошую работу в Азербайджане. Его опыт и проделанная им работа просто достойны похвалы.

- Когда вы уходили оттуда, то сказали: «Надеюсь, что в будущем, при лучших обстоятельствах и в знак благодарности за поддержку болельщиков, я снова надену майку «Трактора». Что вы имели в виду, говоря эти слова, и что заставило вас уйти в тот момент?

- Да, я бы хотел снова сыграть за «Трактор». У меня там были хорошие дни. Причиной моего ухода стало то, что я играл в аренде и через полсезона был вынужден вернуться в «Нефтчи».

- Болельщики «Трактора» известны своей страстью, преданностью и сильной поддержкой. Как эта атмосфера повлияла на вас как на футболиста?

- Болельщики просто потрясающие. На большинстве матчей на стадионе присутствуют 40–50 тысяч. Даже на выездные матчи приходят тысячи, что является отличной мотивацией для игроков. Это также оказывает негативное влияние на команду противника.

- Сталкивались ли вы с какой-либо дискриминацией со стороны персов во время вашего пребывания там? Каковы были преимущества и недостатки пребывания в клубе с азербайджанскими корнями?

- Могу сказать, что в Иране нет никаких проблем между азербайджанцами и персами. Во многих городах Ирана азербайджанцы проживают рядом с персами. Поскольку я жил в Тебризе и других городах Ирана, то ощутил это в полной мере. Хотя между фанатами «Трактора» и фанатами «Персеполиса», «Истиклала», «Сепахана» и других известных команд существует серьезное соперничество, оно целиком и полностью связано с футболом и не имеет ничего общего с какими-либо другими проблемами.

- Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заявил, что они готовы провести товарищеский матч с «Трактором». Насколько реально, что такая игра может состояться?

- Я думаю, было бы отличной идеей, если бы «Нефтчи» или «Карабах» провели товарищеский матч с «Трактором». К сожалению, этого пока не произошло, но может быть очень интересно.

- Несколько лет назад «Нефтчи» также планировал товарищеский матч с «Трактором», но он не состоялся. Хотели бы вы сразиться с ними в такой игре?

- Конечно, я бы предпочел играть против «Трактора» за «Нефтчи», а не за другую команду.

- Если появится возможность, вы бы рассмотрели возможность вернуться в Тебриз и снова надеть форму «Трактора»?

- Конечно, если мне снова поступит предложение, я хотел бы вернуться в «Трактор».

- Какие связи у вас как члена национальной сборной с Азербайджаном?

- Я вырос в Иране. Но мой дедушка - азербайджанец. Они настоящие бакинцы (смеется - ред.).

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