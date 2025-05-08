Главный тренер "Карвана": "Домашние матчи будем проводить на домашнем поле"

Домашние матчи в Премьер-лиге Мисли по футболу команда «Карван» проведет на своем домашнем стадионе.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил Кянан Керимов, главный тренер представителя Евлаха, выступающего в Первой лиге Азербайджана.

Он сообщил, что на городском стадионе Евлаха будет заменено травяное покрытие и проведены другие работы по реконструкции:

«Скорее всего, после окончания чемпионата на поле будет уложено искусственное покрытие. Домашние матчи Премьер-лиги мы будем проводить на своем поле. Самая большая проблема на данный момент - это травяное покрытие. Конечно, будут проводиться ремонтные работы в раздевалках и других местах. Состояние сидений нормальное, никаких аварийных ситуаций в целом нет. В дальнейшем планируется частичная замена сидений. Замена травяного покрытия на искусственное занимает не менее месяца».

Отметим, что «Карван» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги Азербайджана с 46 очками после 24 туров. Команда обеспечила себе место в Премьер-лиге Мисли.

İdman.biz