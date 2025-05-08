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АФФА отказала в выдаче лицензий двум клубам

Футбол
Новости
8 Мая 2025 16:44
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АФФА отказала в выдаче лицензий двум клубам

Победители Второй лиги чемпионата Азербайджана вышли в Первую лигу.

Как сообщает İdman.biz, официально об этом стало известно на заседании Лицензионной комиссии АФФА.

Лицензии на выступления в Первой лиге получили клубы «Шахдаг Гусар», «Шафа» и «Шимал», которые завершат сезон в тройке лидеров. Этого же добились и клубы «Гиперс Губа» и «Шамкир», которые все еще борются за четвертое место для участия в плей-офф. Команда, занявшая четвертое место, встретится с обладателем девятого места в Первой лиге.

Из клубов, подавших заявки на Первую лигу, лишь двум не удалось осуществить свои мечты. АФФА не выдала лицензии «Араз Саатлы» и «Физули». Даже если бы команды, не находящиеся среди лидеров Второй лиги, получили лицензии, им пришлось бы снова играть в низшем дивизионе.

İdman.biz

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