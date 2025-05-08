Состоялось заседание Комиссии по лицензированию АФФА - РЕШЕНИЯ

Сегодня состоялось заседание Комиссии по лицензированию АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании были рассмотрены документы клубов, подавших заявки на участие в мужских и женских клубных турнирах УЕФА, Премьер-лиге Мисли, Первой лиге и Высшей женской лиге АФФА в сезоне 2025/2026.

Комиссия по лицензированию АФФА после обсуждений на основе статьи 9 Положения о лицензировании футбольных клубов Азербайджана (издание 2024 года) приняла следующие решения:

1. Лицензия на участие в мужских клубных турнирах УЕФА будет выдана следующим клубам:

ПФК «Араз-Нахчыван», ФК «Карабах», ПФК «Нефтчи», ФК «Сабах», ФК «Сумгайыт», ФК «Туран Товуз», ПФК «Зиря».

2. Лицензия на участие в женских клубных турнирах УЕФА будет выдана следующим клубам:

ПФК «Нефтчи», ФК «Сумгайыт».

3. Лицензии на участие в соревнованиях Премьер-лиги должны быть предоставлены следующим клубам:

ФК «Баку Спортинг», ФК «Дифаи», ФК «Имишли», ФК «Карван», ФК «Кяпаз», ИБ ПФК «Габала», ПФК «Сабаил», ФК «Шамахы».

4. Лицензии на участие в соревнованиях Первой лиги выдаются следующим клубам:

ФК «Джабраил», ФК «Динамо», ФК «Гиперс Губа», ФК «Гарадаг Локбатан», ФК «Мингячевир», ФК МОИК, ФК «Шахдаг Гусар», ФК «Шафа», ФК «Шамкир», ФК «Шимал», ФК «Загатала».

5. Лицензии на участие в соревнованиях Первой лиги не выдаются следующим клубам:

ФК «Араз Саатлы», ФК «Физули».

6. Лицензии на участие в женской лиге АФФА будут предоставлены следующим клубам:

ПФК «Араз-Нахчыван», ФК «Баку Юниорс», ФК «Дирчелиш», ФК «Габала».

Соискатель лицензии, претендующий на получение лицензии УЕФА, имеет право подать апелляцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения решения Лицензионной комиссии. Для соискателей лицензий, претендующих на остальные виды лицензий, этот срок составляет 5 (пять) дней.

В соответствии со статьей 14 Правил лицензирования футбольных клубов Азербайджана (выпуск 2024 года) клубы, получившие следующие лицензии в сезоне 2025/2026, автоматически считаются получившими другую лицензию (и):

• Клубы, имеющие лицензию на участие в мужских турнирах УЕФА, автоматически считаются имеющими лицензию на участие в соревнованиях Премьер-лиги Мисли и Первой лиги в том же сезоне.

• Клубы, получившие лицензию на участие в соревнованиях Премьер-лиги, автоматически считаются получившими лицензию на участие в соревнованиях Первой лиги на тот же сезон.

• Клубы, получившие лицензию на участие в женских турнирах УЕФА, автоматически считаются получившими лицензию на участие в соревнованиях Высшей женской лиги АФФА в том же сезоне.

Отметим, что клубы, не перечисленные выше, отказались участвовать в процессе лицензирования.

İdman.biz