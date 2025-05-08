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АФФА наказала два клуба

Футбол
Новости
8 Мая 2025 12:34
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АФФА наказала два клуба

В АФФА обсудили события, произошедшие в матче между лидерами Второй лиги чемпионата Азербайджана по футболу «Шафа» - «Шахдаг Гусар».

İdman.biz сообщает, что дисциплинарный комитет организации принял соответствующие решения относительно центрального матча 24-го тура.

«Шафа», четыре игрока которой получили желтые карточки, была оштрафована на 70 манатов. Клуб также был оштрафован на 80 манатов за выход посторонних лиц на поле после первого и второго таймов матча. Помимо этого клуб понес убытки в размере 150 манатов из-за использования пиротехники болельщиками домашней команды.

«Шахдаг Гусар» заплатит 80 манатов за то, что его болельщики бросали на поле посторонние предметы. Клуб был оштрафован на 150 манатов за использование пиротехнических устройств ее болельщиками. Ущерб, нанесенный стадиону болельщиками представителя Гусара, будет возмещен клубом.

İdman.biz

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