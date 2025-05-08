8 Мая 2025
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Тренер наказана за оскорбление игрока

Футбол
Новости
8 Мая 2025 12:30
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Тренер наказана за оскорбление игрока

Дана правовая оценка событиям, произошедшим во время матча «Шафа» - «Умид», который проходил в рамках 1/4 финала женской лиги Азербайджана U-15.

İdman.biz сообщает, что дисциплинарный комитет АФФА наказал виновных за произошедшее на 36-й минуте матча.

Помощница тренера «Умида» Хурзад Исмаилова была удалена из технической зоны после получения прямой красной карточки за оскорбление игрока команды соперника. АФФА дисквалифицировала ее на пять игр.

Игрок «Шафа» Эбру Амирова была удалена с поля после получения прямой красной карточки за оскорбление официального лица команды соперника. Ее дисквалификация составила четыре игры.

İdman.biz

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