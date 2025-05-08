Тренер, избивший несовершеннолетних футболистов, отстранен от работы

Руководство азербайджанского футбольного клуба «Шамахы» временно отстранило от работы тренера Вугара Сулейманова после того, как он избил несовершеннолетних игроков команды «Метак» в матче чемпионата АФФА U-15.

Как сообщает İdman.biz, об этом Teleqraf сообщил генеральный менеджер клуба Кямран Исмаилов.

По его словам, такой шаг был предпринят в соответствии с решением Дисциплинарного комитета АФФА от 23 апреля.

Исмаилов сообщил, что судьба Сулейманова станет ясна после рассмотрения апелляции в Апелляционном арбитражном суде:

«Мы подали апелляцию на решение Дисциплинарного комитета. Но она пока не рассмотрена. Ожидаем, что наша апелляция будет рассмотрена на ближайшем заседании Апелляционного арбитражного суда, который вынесет соответствующее решение. Тренер, в соответствии с вступившим в силу решением Дисциплинарного комитета, временно отстранен от команды и в настоящее время не работает в нашем клубе. Если Апелляционный арбитражный суд вынесет положительное решение, он обязательно вернется к работе. Если наша апелляция не будет принята, контракт с этим человеком будет полностью расторгнут, и он будет отстранен от команды».

Генеральный менеджер напомнил, что согласно действующему решению Дисциплинарного комитета, Сулейманов на один год отстранен от любой деятельности, связанной с футболом: «То есть он не может работать ни в одной футбольной команде, в том числе и в нашей. После рассмотрения нашей апелляции и вынесения решения мы соответствующим образом поставим точку в этом вопросе».

Отметим, что в конце матча «Шамахы» - «Метак», состоявшегося 22 апреля, произошла массовая драка. В это время тренер команды «Шамахы» Вугар Сулейманов, имя которого не было указано в протоколе, вышел на поле и ударил кулаками нескольких несовершеннолетних игроков «Метака». Принимая во внимание исключительные обстоятельства, допускаемые статьей 1 Дисциплинарного кодекса АФФА, Вугару Сулейманову было запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сроком на один год и в порядке исключения он был оштрафован на 500 манатов. Следующий домашний матч «Шамахы» провел без болельщиков.

İdman.biz