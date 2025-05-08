"Карабах" и его соперники в Лиге чемпионов

Определились 25 из 38 команд, которые примут участие в первых двух жеребьевках Пути чемпионов Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, известны 21 из 28 участников первого квалификационного раунда, а также четыре из 10 команд, которые начнут соревнование непосредственно со второго.

«Карабах», победитель Премьер-лиги Мисли, вошел в число команд, освобожденных от участия в первом раунде. Команда Гурбана Гурбанова окажется в числе сеяных в жеребьевке. Потенциальными соперниками нашего представителя в основном станут пары первого квалификационного раунда.

В Пути лиги во втором квалификационном раунде будут соревноваться шесть команд. Три из них уже известны.

Лига Чемпионов

Путь чемпионов

Первый квалификационный раунд

Сеяные

«Лудогорец» (Болгария)

«Мальмё» (Швеция)

«Жальгирис» (Вильнюс, Литва)

РФШ (Латвия)

«Линкольн» (Гибралтар)

«Куопио» (Финляндия)

чемпион Словении

ТНС (Уэльс)

«Дрита» (Косово)

«Брейдаблик» (Исландия)

«Линфилд» (Северная Ирландия)

Несеяные

«Левадия» (Эстония)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Кайрат» (Казахстан)

«Дифферданж» (Люксембург)

«Иберия» (Грузия)

«Викингур» (Фарерские острова)

«Шелбурн» (Ирландия)

чемпион Албании

чемпион Мальты

«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

«Будучность» (Черногория)

«Интер» (Андорра)

«Шкендия» (Северная Македония)

яемпион Румынии

яемпион Боснии и Герцеговины

чемпион Армении

чемпион Молдовы

Второй квалификационный раунд

Сеяные

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

«Слован» (Словакия)

чемпион Дании

«Карабах» (Азербайджан)

победитель пары с участием «Лудогорца»

Несеяные

Победитель пары с участием ТНС

Победитель пары с участием "Дриты"

Победитель пары с участием "Брейдаблика"

Победитель матча с участием "Линфилда"

Неопределенные

чемпион Израиля

«Пафос» (Кипр)

чемпион Польши

чемпион Хорватии

чемпион Украины

чемпион Венгрии

Победители девяти пар первого квалификационного раунда

Путь лиги

Второй квалификационный раунд

Сеяные

«Рейнджерс» (Шотландия)

Несеяные

«Бранн» (Норвегия)

Неопределенные

«Панатинаикос» (Греция)

вице-чемпион Чехии

вице-чемпион Австрии

вице-чемпион Швейцарии

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня, а второго - на следующий день.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz