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Для трех футболистов чемпионат Азербайджана завершен

Футбол
Новости
7 Мая 2025 12:48
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Для трех футболистов чемпионат Азербайджана завершен

Для трех футболистов сезон 2024/25 в Первой лиге чемпионата Азербайджана завершился.

Как сообщает İdman.biz, это произошло из-за наказаний, наложенных Дисциплинарным комитетом АФФА.

После окончания матча 24-го тура «Дифаи» - «Мингячевир» игрок домашней команды Риад Аббасзаде и игрок гостевой команды Эльмеддин Мамедов были дисквалифицированы на четыре матча за получение прямых красных карточек за агрессивное поведение. Оба клуба были оштрафованы на 300 манатов.

Игрок «Джабраила» ​​Тапдыг Ахмедов дисквалифицирован на три матча после получения прямой красной карточки за неэтичное поведение во время матча против бакинского «Спортинга». Клуб был оштрафован на 200 манатов.

Поскольку до конца чемпионата осталось три тура, Ахмедов пропустит игры текущего сезона. Мамедов и Аббасзаде будут наблюдать со стороны не только за последними тремя матчами этого сезона, но и за первым туром следующего.

İdman.biz

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