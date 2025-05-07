Первая женщина-тренер, которая будет работать с футболистами: "В нашем роду нет дискриминации по отношению к девушкам" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с тренером мужской футбольной команды «Шимал» Зульфией Байрамовой.

- Вы станете первой женщиной-тренером в Азербайджане, которая будет работать с мужской футбольной командой. Вас не пугает работа с мужчинами? Вдруг они не захотят вас слушать.

- Нет. Мне кажется, что это нормально. Что в этом такого?

- Сколько лет вы играете в футбол?

- Более тринадцати лет. На самом деле я играю в футбол с детства. А участвую в чемпионатах с 15 лет. До этого у меня не было подробной информации о женском футболе. Услышала, что есть команда, состоящая только из девушек, и присоединилась. Играю уже около пятнадцати лет.

- Сколько вам лет?

- 28.

- Как клуб «Шимал» выбрал именно вас?

- Фазиль Салахов, который там работает, раньше был моим тренером. Большое спасибо, благодаря его инициативе мы сделали этот шаг. Мы подписали контракт с клубом «Шимал» до конца сезона 2025-2026. Надеюсь, я смогу быть полезна команде.

- Есть ли у вас опыт тренерской работы?

- Да. Я принимала участие в тренингах АФФА. Имею сертификат тренера категории С. Работала тренером детских футбольных команд.

- Вы также являетесь игроком «Баку Юниорс». Сложно ли будет вам работать в двух клубах?

- Нет. Думаю, что справлюсь. Раньше я была вратарем в «Баку Юниорс», но в последних матчах играла в основном в нападении.

- С нового сезона в «Шимале» вы будете работать с Зауром Рамазановым. Вы уже сотрудничали с ним? Знаете ли вы в целом игроков, которые играют в команде?

- У меня есть знакомые. Однако, поскольку я еще не присоединилась к тренировкам, не смогу точно ответить на этот вопрос.

- Как отреагировала на это назначение ваша семья и близкие?

- Моя семья всегда меня поддерживает. Иногда, когда я чего-то боюсь, мама говорит мне быть более активной. Как видите, я не люблю разговаривать. В нашем роду и семье нет никакой дискриминации по отношению к девушкам. В целом, многое зависит воспитания. Меня воспитывали по-другому, никогда не ставили на задний план только потому, что я была девочкой. Я живу в Хачмазе. Я росла в этом районе и всегда выполняла мужскую работу. Вот почему меня не пугает работа с мужчинами.

- Вы тоже верите в то, что «Место женщины не на кухне»?

- Нет, почему же? Необходимо также уметь выполнять работу на кухне.

- Вы можете это делать?

- Конечно.

Айтадж Сахяд

İdman.biz