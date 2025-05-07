Городской стадион Ханкенди реконструируется - ФОТО - ВИДЕО

Городской стадион Ханкенди реконструируется.

По информации, предоставленной İdman.biz отделом по связям с общественностью Службы реконструкции, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в преддверии подготовки к III Играм стран СНГ работа активизировалась.

Ожидается, что строительство стадиона будет завершено к сентябрю этого года. Стадион Ханкенди, вмещающий 15 тысяч зрителей, был сдан в эксплуатацию в 1956 году. В советское время на этом стадионе проводила свои домашние матчи агдамская команда «Карабах».

На арене имеются раздевалки для игроков, конференц-залы, медицинские пункты, помещения для судей и технического персонала. При этом, согласно проекту, на территории стадиона будут созданы пункты продажи билетов, а также различные объекты общественного питания, надземные парковки и контрольно-пропускные пункты.

Отметим, что в сентябре на городском стадионе Ханкенди планируется провести соревнования по стрельбе из лука в рамках III Игр стран СНГ.

İdman.biz