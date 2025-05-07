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Бывший нападающий "Байера" хочет видеть в своей команде азербайджанского футболиста

Футбол
Новости
7 Мая 2025 11:43
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Бывший нападающий "Байера" хочет видеть в своей команде азербайджанского футболиста

Член сборной Азербайджана по футболу Вусал Искендерли очень близок к возвращению в Албанию.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, из Албании игроку «Болуспора» поступило еще одно предложение.

«Влажния», которая борется за чемпионство, хочет подписать Вусала этим летом, предложив ему двухлетний контракт. Ему уже сделано предложение по этому поводу.

Главный тренер представителя Шкодера Томаш Брдарич, в прошлом нападающий сборной Германии, «Байера» и «Вольфсбурга», настаивает на подписании Вусала.

В настоящее время переговоры продолжаются. Контракт нашего игрока сборной с «Болуспором» действует до 30 июня 2026 года.

İdman.biz

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