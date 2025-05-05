Завершился турнир, посвященный 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

Завершился футбольный турнир между факультетами Бакинского государственного университета (БГУ), посвященный 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, совместно организованный АФФА и Профсоюзным комитетом студентов БГУ в рамках программы УЕФА Hat-Trick.

Как сообщает İdman.biz, в матче за третье место, состоявшемся на футбольном поле БГУ, команда факультета экологии и почвоведения в послематчевой серии пенальти обыграла команду факультета физики и завоевала бронзовую медаль турнира.

В финальном матче команда факультета международных отношений и экономики обыграла команду исторического факультета со счетом 2:0 и завоевала кубок.

АФФА наградила победителя турнира кубком, а трем лучшим командам были вручены медали. Награды также были вручены в различных номинациях. Награды и кубок участникам вручили глава Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмаилов, ректор БГУ Эльчин Бабаев и другие официальные лица.

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