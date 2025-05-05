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Нани не разрешили сыграть на чемпионате мира в Баку

Футбол
Новости
5 Мая 2025 14:14
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Нани не разрешили сыграть на чемпионате мира в Баку

Бывший игрок сборной Португалии по футболу Луиш Нани хотел сыграть за национальную команду на чемпионате мира по мини-футболу, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил генеральный секретарь Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Гусейнов.

По его словам, 38-летний ветеран-полузащитник обратился по этому поводу во Всемирную федерацию мини-футбола:

«Между сторонами была проведена онлайн-встреча. Из-за лимита, установленного для профессиональных игроков в мини-футбол, Нани не был допущен к участию в чемпионате мира. Было заявлено, что бывший футболист может выступить за сборную на предстоящем чемпионате Европы».

Гусейнов отметил, что международная организация намерена привлечь к этому виду спорта бывшего капитана сборной Словакии Марека Гамшика и нападающего сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко, ныне выступающего за «Фенербахче», с целью повышения популярности мини-футбола во всем мире.

İdman.biz

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