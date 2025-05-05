В Азербайджане предложили разделить команды на лиги в зависимости от их уровня в чемпионатах для младших возрастных групп.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом заявил директор футбольной академии «Нефтчи» Джемаль Бюльбюль.

Такое предложение было выдвинуто на встрече с Департаментом организации соревнований АФФА:

«Мы хотим, чтобы турниры были организованы качественно. Иногда бывают игры, которые заканчиваются со счетом 20:0. К сожалению, футболист ничего не выигрывает тогда в плане развития. Команды можно разделить на лиги A, B и C в зависимости от их положения в турнирной таблице. Было бы целесообразно, чтобы команды равного уровня играли больше игр друг с другом».

Бюльбюль отметил, что некоторые вопросы должны быть урегулированы при переходах игроков младших возрастных групп:

«Например, если игрок хочет перейти в другой клуб, выплачивается очень небольшая сумма. Но в других зарубежных странах, таких как Турция, это не так. Должны быть серьезные финансовые обязательства. Мы также просили увеличить эту сумму. Если игрок собирается перейти в другой клуб, он должен знать, что его содержание будет дорогим. Если сумма увеличится, игрок не сможет свободно перемещаться. Это еще больше укрепит позиции клубов».

Отметим, что несколько дней назад состоялась встреча технических директоров и координаторов академий команд, играющих в младших возрастных лигах, с сотрудниками Департамента организации соревнований АФФА.

İdman.biz