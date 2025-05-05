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Состоялись первые четвертьфинальные матчи Региональной лиги

Футбол
Новости
5 Мая 2025 11:33
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Состоялись первые четвертьфинальные матчи Региональной лиги

Состоялись первые матчи 1/4 финала Региональной лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, матч «Ширван» - «Марафон» был самым результативным - 5:2.

«Агстафа Гянджляри» с минимальным счетом обыграла «Нафталан».

Региональная лига
Четвертьфиналы

«Ширван» - «Марафон» - 5:2
«Гёязан» - «Рекорд Клуб» - 4:2
«Чинар Зангилан» – «Ханкенди» – 0:2
«Агстафа Гянджляри» – «Нафталан» – 1:0

Бомбардиры: Джавид Наджизаде («Ширван»), Нурлан Дадашов («Дирчелиш») – по 19 голов; Вугар Ашрафли («Марафон») – 15; Эльтун Гусейнов («Чинар Зангилан») – 14; Илькин Микаилов («Чинар Зангилан») – 13 голов.

İdman.biz

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