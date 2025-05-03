Замиг Алиев: "Не собираюсь возвращаться в Азербайджан, хочу остаться и играть в Европе" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с футболистом сборной Азербайджана и албанской команды «Эгнатия» Замигом Алиевым.

- Какова жизнь легионера?

- Спасибо большое, все хорошо.

- Два дня назад вы проиграли тиранскому «Динамо» в финале Кубка Албании. Чего, по-вашему, не хватило для победы?

- Это была хорошая игра, но, к сожалению, мы проиграли в серии пенальти. Хотя игра складывалась в нашу пользу, мы не смогли реализовать созданные нами возможности. Мы уже забыли тот матч. Нас ждут очень важные игры. Если в следующей встрече чемпионата мы обыграем «Партизани», то выйдем в финал. Надеюсь, мы достигнем своей цели.

- Вы хотите продолжить карьеру в "Эгнатии" или у вас другие планы?

- Я еще об этом не думал. Мы проконсультируемся с моим менеджером после окончания игр. Какой бы вариант мне ни подошел, мы его реализуем.

- Поступали ли вам предложения от азербайджанских клубов? И в целом, есть ли у вас планы вернуться?

- Зимой были предложения от двух клубов. Однако я не собираюсь возвращаться в Азербайджан, хочу остаться и играть в Европе.

- Когда вы перешли в «Эгнатию», то сказали, что ваша самая большая мечта - играть в Европе. А о чем вы мечтаете сейчас?

- Да, я достиг этой цели. Теперь у меня большие мечты, и я делаю все возможное, чтобы воплотить их в реальность. Хочу играть в лигах более высокого уровня. В настоящее время я работаю над этим.

Айтадж Сахяд

İdman.biz