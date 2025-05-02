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Полузащитник сборной Азербайджана: "Сейчас я в футболе и счастлив"

Футбол
Новости
2 Мая 2025 18:10
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Полузащитник сборной Азербайджана: "Сейчас я в футболе и счастлив"

Игрок сборной Азербайджана по мини-футболу Тамкин Халилзаде оценил итоги тренировочных сборов в Черногории и Словакии, которые команда провела в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира.

В интервью İdman.biz он отметил, что 16-дневный процесс подготовки оказался продуктивным:

«Обе международные турниры стали для нас хорошим опытом. В Черногории мы стали победителями, а в Словакии заняли второе место. Финал Лиги наций мы начали очень хорошо. Хоть и уступили по ходу встречи, сумели забить два гола, но в концовке допустили досадную ошибку и пропустили. В серии пенальти уступили. Тем не менее, полученный опыт был крайне полезным».

Говоря о предстоящем мундиале, футболист подчеркнул:

«Я не могу комментировать состав — это прерогатива тренерского штаба. Но как команда мы готовы к чемпионату. У нас ещё есть время, чтобы улучшить игру. После короткой паузы продолжим тренировки и будем работать над устранением недостатков».

Халилзаде добавил, что пока не планирует завершать карьеру:

«Я не люблю строить планы на далёкое будущее. Сейчас я в футболе и счастлив. Хочу выиграть как можно больше титулов с национальной сборной и моим клубом «Бирбаша».

Напомним, чемпионат мира по мини-футболу пройдёт в Баку с 21 мая по 1 июня. В нём примут участие 32 сборные. Азербайджан выступит в группе A вместе со Словенией, Мавританией и Бахрейном.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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