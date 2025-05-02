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Главный тренер и представитель гянджинского клуба наказаны

Футбол
Новости
2 Мая 2025 12:45
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Главный тренер и представитель гянджинского клуба наказаны

Наказаны главный тренер и представитель гянджинской команды U-13 клуба «Чинар».

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Главный тренер Теймур Набиев был удален с поля на 47-й минуте матча «Шамкир» - «Чинар» в лиге U-13 за оскорбление судей. Комитет дисквалифицировал его на пять игр.

Официальный представитель команды Эльчин Гузиряни получил красную карточку за выход на поле на 51-й минуте матча «Чинар» - «Хюняр» и неподчинение решению судьи. АФФА дисквалифицировала его на два матча.

İdman.biz

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