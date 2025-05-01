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Турал Джалилов: "Сезон был для нас успешным"

Футбол
Новости
1 Мая 2025 18:03
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Турал Джалилов: "Сезон был для нас успешным"

«Сезон был для нас успешным. Мы добавили трех игроков в состав, который выиграл Региональную лигу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az играющий тренер «Шимала» Турал Джалилов.

Опытный футболист поделился мыслями о выездной победе своей команды со счетом 4:2 над «Лериком» в XXIII туре Второй лиги, после чего «Шимал» квалифицировался в Первую лигу:

«У нас боевой коллектив. В начале сезона нам казалось, что попасть в тройку лидеров будет сложно. Нашей целью было обосноваться в середине турнирной таблицы. За три тура до конца мы обеспечили себе место в Первой лиге. Поздравляю команду. Мы ни разу не тренировались как команда. Несмотря на это, здорово добиться результата. Мы знаем, что должны выступать в Первой лиге полностью на профессиональном уровне. Хотя есть проблемы со стадионом, работа ведется. Надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен».

Отметим, что ранее в Первую лигу вышли «Шахдаг Гусар» и «Шафа».

İdman.biz

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