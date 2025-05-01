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Команда, которую победил "Карабах", находится в шаге от финала

Футбол
Новости
1 Мая 2025 13:28
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Команда, которую победил "Карабах", находится в шаге от финала

«Тоттенхэм» и «Буде-Глимт», которые были соперниками «Карабаха» в первом туре Лиги Европы по футболу, находятся в шаге от финала.

Как сообщает İdman.biz, в этом сезоне чемпион Азербайджана одну из этих команд обыграл, а другой - проиграл.

В прошлом году «Карабах» победил в Норвегии со счетом 2:1, а до этого в Лондоне - проиграл 0:3.

В отличие от «Буде-Глимта», который впервые в своей истории вышел в полуфинал европейского турнира, «Тоттенхэм» выиграл три турнира в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, включая несуществующие ныне Кубок обладателей кубков (1963) и Кубок УЕФА (1972, 1984). Теперь команда хочет компенсировать неудачное выступление в Премьер-лиге в этом сезоне (16-е место) успехом в Европе.

"Буде-Глимт", чемпион Норвегии прошлого года, сыграл всего четыре матча в новом сезоне национального чемпионата, который проводится по системе весна-осень.

В другом полуфинале Лиги Европы встретятся «Атлетик Бильбао» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в 2012 году испанцы обыграли сегодняшнего соперника дважды в Лиге Европы - 3:2 и 2:1.

Отметим, что матчи «Тоттенхэм» - «Буде-Глимт» и «Атлетик Бильбао» - «Манчестер Юнайтед», которые состоятся сегодня в рамках первых игр полуфинала Лиги Европы УЕФА, начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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