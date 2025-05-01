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"Я проиграл все свои деньги на играх "Бешикташа" - мошенничество на 10 000 манатов - ВИДЕО

Футбол
Новости
1 Мая 2025 09:50
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"Я проиграл все свои деньги на играх "Бешикташа" - мошенничество на 10 000 манатов - ВИДЕО

В Баку мастер обманул троих человек и украл 10 000 манатов, пообещав продать бытовую технику по низкой цене.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Qafqazinfo», 41-летний Аслан Мамедов обещал продать пострадавшим бытовую технику по низкой цене, но, получив деньги, обещание не сдержал. Его арестовали после того, как жертвы мошенничества обратились в полицию.

Давая показания в суде, Аслан Мамедов заявил, что совершил преступление из-за своей игровой зависимости:

«Эти события произошли после того, как я пристрастился к азартным играм. Я проиграл все свои деньги на играх «Бешикташа». Ставил деньги на игры этой команды каждую неделю, но ни разу не выигрывал. Я раскаиваюсь в своих действиях. Я уже помирился с жертвами, прошу принять это во внимание».

В ходе судебного следствия члены семьи обвиняемого в полном объеме возместили пострадавшим причиненный материальный ущерб, а также государственную пошлину.

Согласно приговору, уголовное дело в отношении Аслана Мамедова прекращено, и он освобожден из зала суда.

İdman.biz

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